Появилось видео последствий удара «Искандера» по плацу с военными ВСУ

Последствия удара «Искандера» по месту награждения элиты ВСУ показали на видео
Появились кадры последствий удара тактического ракетного комплекса «Искандер» по плацу в Днепропетровской области, где проходило награждение элиты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

На кадрах видны разрушенные постройки и полностью сгоревший автомобиль. На месте удара оказались разбросаны куски стен.

Об ударе по построению украинских военных несколькими часами ранее сообщил журналист Дмитрий Святненко. По его данным, на месте находились лучшие пилоты и пехотинцы бригады. Построение проводилось на открытой территории по приказу командования.

3 ноября Telegram-канал «Повернутые на войне» сообщил, что российские истребители МиГ-31 нанесли удары по аэродрому Озерное в Житомирской области Украины. Операция была проведена в темное время суток. Из публикации следует, что военнослужащие Вооруженных сил РФ при выполнении боевого задания применили три ракеты «Кинжал».

Ранее в России высказались об условиях применения «Орешника».

