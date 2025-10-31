На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России высказались об условиях применения «Орешника»

Депутат Колесник: ВС России используют «Орешник» в любой нужный момент
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации могут в ближайшее время применить любое эффективное для данного военного момента оружие, в том числе новейший ракетный комплекс «Орешник». Такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

Накануне сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по Украине. В результате была повреждена энергетическая инфраструктура страны.

Колесник уточнил, что военачальники и командиры ВС России могут в любой момент принимать решение о применении любого оружия, включая ракетные комплексы «Искандер», «Кинжал», «Орешник» и, «может быть, еще какой-нибудь». По словам парламентария, это зависит от военной ситуации на поле боя.

Депутат добавил, что «Орешник» изначально предназначался для уничтожения предприятий военно-промышленного комплекса в глубине Украины.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
