Финская армия приняла участие в компьютерных учениях НАТО

Финская армия приняла участие в компьютерных командно-штабных учениях НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МО Финляндии.

«Силы обороны Финляндии с 22 по 29 октября впервые приняли участие в учениях НАТО Steadfast Duel 2025 в качестве члена НАТО», — рассказали в ведомстве.

Во время учений проверялась работоспособность общих оборонных планов НАТО в евроатлантическом регионе. В частности, было протестировано применение региональных планов обороны в кризисных условиях.

Учения Steadfast Duel 2025 впервые объединили три командования объединенных сил НАТО (в Брюнссуме, Неаполе и Норфолке) и все 32 государства-члена, включая Финляндию и Швецию.

До этого стало известно, что армия Финляндии в 2026 году начнет переход на стандарты стрелкового оружия НАТО.

В 2026 году Хельсинки планирует начать переход на используемые НАТО калибры 5,56×45 мм, 7,62×51 мм, 9×19 мм и 12,7×99 мм. Существующие ныне калибры останутся на вооружении, но их дополнительные закупки больше осуществляться не будут.

Ранее Финляндию заподозрили в желании создать минные поля на границе с Россией.