Военный из ФРГ рассказал о языковых проблемах во время учений НАТО в Литве

Welt: военный из ФРГ пожаловался на языковые проблемы во время учений НАТО

Немецкий военнослужащий пожаловался на проблемы с общением на английском языке, с которыми приходится сталкиваться во время учений многонационального батальона НАТО в Литве. Об этом сообщает Welt.

По словам военного, английский язык используется для радиопереговоров во время учений, но не все на нем хорошо говорят.

Он вспомнил ситуацию, когда запросил навесной огонь, но его не поняли бельгийские солдаты.

«В случае войны это могло бы стать проблемой», — рассказал военный из Германии.

Он добавил, что при нанесении подобных ударов коммуникация особо важна, так как цель нельзя увидеть и приходится полагаться только на полученный запрос.

Военный рассказал, что во время радиопереговоров могут возникнуть сложности с пониманием солдат из других стран, которые говорят на смеси фламандского, французского и английского.

