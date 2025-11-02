На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный из ФРГ рассказал о языковых проблемах во время учений НАТО в Литве

Welt: военный из ФРГ пожаловался на языковые проблемы во время учений НАТО
Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Немецкий военнослужащий пожаловался на проблемы с общением на английском языке, с которыми приходится сталкиваться во время учений многонационального батальона НАТО в Литве. Об этом сообщает Welt.

По словам военного, английский язык используется для радиопереговоров во время учений, но не все на нем хорошо говорят.

Он вспомнил ситуацию, когда запросил навесной огонь, но его не поняли бельгийские солдаты.

«В случае войны это могло бы стать проблемой», — рассказал военный из Германии.

Он добавил, что при нанесении подобных ударов коммуникация особо важна, так как цель нельзя увидеть и приходится полагаться только на полученный запрос.

Военный рассказал, что во время радиопереговоров могут возникнуть сложности с пониманием солдат из других стран, которые говорят на смеси фламандского, французского и английского.

До этого сообщалось, что финская армия приняла участие в компьютерных командно-штабных учениях НАТО. В ходе маневров проверялась работоспособность общих оборонных планов альянса в евроатлантическом регионе.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об учениях НАТО по ядерному сдерживанию.

