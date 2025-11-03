ВС РФ предотвратили прорыв украинских «ежей» в районе Купянска

Российские военнослужащие отразили попытку прорыва «ежей» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянск. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах можно увидеть технику стран — членов НАТО, которую украинские солдаты оснастили защитой от FPV-дронов. Однако эта «обшивка» не стала помехой для бойцов 68-й дивизии Вооруженных сил РФ, которые поразили машину с помощью беспилотника.

3 ноября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что подразделения группировки российских войск «Запад» сбивают украинские дроны с продовольствием и боеприпасами для бойцов ВСУ, окруженных в районе Купянска. По данным ведомства, всего постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами были уничтожены 16 таких беспилотников.

За день до этого сдавшиеся в плен украинские солдаты рассказали о бедственном положении ВСУ в Купянске. Они отметили, что все пути выхода из окружения в районе населенного пункта находились под контролем российских артиллерии и дронов.

Ранее группировка российских войск «Запад» не дала ВСУ выйти из окружения в Купянске.