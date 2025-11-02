Военнопленные рассказали о настоящем положении дел ВСУ в Купянске

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшиеся в плен в Купянске в Харьковской области, на видео Минобороны РФ описали ситуацию, в которой оказались украинские войска на этом участке фронта. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, пленный военнослужащий ВСУ Шаповаленко рассказал, что он и его сослуживцы сдались добровольно после того, как попали в окружение российских бойцов и поняли, что поддержки от своего командования ждать не стоит.

«Подвоза уже не было — БК [боекомплект] не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало», — поделился подробностями он.

На бедственное положение украинских войск под Купянском также указал военнопленный Виндер.

«Думали, что нас порасстреливают, когда будем выходить», — признался он.

По его словам, все пути выхода из окружения находились под контролем российских беспилотников и артиллерии.

29 октября Минобороны России сообщило, что бойцы Вооруженных сил РФ сбросили украинским военным, попавшим в окружение, листовки, в которых призвали их не делать из Купянска второй Бахмут. В листовке также говорилось, что военнослужащие еще могут поднять руки и спастись. ВС России гарантировало хорошие условия тем, кто сдался добровольно, а также медицинскую помощь и возможность связаться с родными.

Ранее военный эксперт назвал потерю Купянска и Волчанска тяжелейшим ударом для ВСУ.