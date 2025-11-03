Российские военные сбивают дроны с боеприпасами для солдат ВСУ, окруженных у Купянска

Подразделения группировки войск «Запад» сбивают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с продовольствием и боеприпасами для окруженных у Купянска солдат ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям», — сказали там.

До этого российское оборонное ведомство сообщало, что бойцы ВСУ, остающиеся в Купянске и окрестностях города в Харьковской области, постепенно сдаются в плен российской армии. В беседе с Минобороны плененный в Купянске боец 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Крутько рассказал, что его принудительно мобилизовали на Украине и уже через неделю он оказался в Харьковской области на удержании позиции, хотя даже не умеет стрелять.

По словам солдата, он и его группа несколько дней фактически голодали в Купянске. Когда еда совсем закончилась, украинцы сдались в плен.

Ранее появились кадры со сдавшимися в плен в Купянске бойцами ВСУ.