ВС России зачистили более 20 зданий в Димитрове

Военнослужащие российской армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова (украинское название — Мирноград), на востоке бойцы сжимают кольцо окружения группировки Вооруженных сил Украны (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров ДНР. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока», — говорится в сообщении.

30 октября Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска (Покровска), Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин.

В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ДНР сообщили об отсутствии снабжения у бойцов ВСУ под Димитровом.