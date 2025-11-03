Советник главы ДНР Кимаковский: бойцы ВСУ под Димитровом остались без снабжения

Несколько групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без снабжения в лесах под Димитровом (украинское название — Мирноград). Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В лесополосах несколько групп вооруженных формирований Украины остались без еды, воды и боекомплекта. Снабжения нет абсолютно», — заявил он.

По словам Кимаковского, командование украинских войск игнорирует обращения военнослужащих, которые просят о помощи.

30 октября Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска (Покровска), Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин.

В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ДНР рассказал о критической ситуации для ВСУ в Димитрове.