На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: конкретика о вводе международных сил в Газе появится в ближайшие дни

Türkiye: конкретика о вводе международных сил в Газе может появиться скоро
true
true
true
close
Jehad Alshrafi/AP

Конкретика по переговорам об отправке международных сил в сектор Газа может появиться уже на этой неделе. Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на источники.

«Переговоры по поводу отправки международных сил в Газу продолжаются. Мы ожидаем, что в течение этой недели ситуация прояснится. Турция, как один из архитекторов перемирия, обязательно должна быть представлена в Газе», — сказали журналистам.

По данным источника, турецкая сторона планирует задействовать в миссии подразделения для практической помощи на месте.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Он пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, захваченных во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

14 октября американский лидер заявил, что палестинское радикальное движение отпустило всех живых заложников в рамках реализации первого этапа договоренностей, однако не передало Израилю останки погибших. По его словам, начался второй этап реализации соглашения о мирном урегулировании в секторе Газа.

Ранее Трамп заявил, что Израиль имеет право совершать удары по Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами