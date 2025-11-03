СМИ: конкретика о вводе международных сил в Газе появится в ближайшие дни

Конкретика по переговорам об отправке международных сил в сектор Газа может появиться уже на этой неделе. Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на источники.

«Переговоры по поводу отправки международных сил в Газу продолжаются. Мы ожидаем, что в течение этой недели ситуация прояснится. Турция, как один из архитекторов перемирия, обязательно должна быть представлена в Газе», — сказали журналистам.

По данным источника, турецкая сторона планирует задействовать в миссии подразделения для практической помощи на месте.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Он пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, захваченных во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

14 октября американский лидер заявил, что палестинское радикальное движение отпустило всех живых заложников в рамках реализации первого этапа договоренностей, однако не передало Израилю останки погибших. По его словам, начался второй этап реализации соглашения о мирном урегулировании в секторе Газа.

Ранее Трамп заявил, что Израиль имеет право совершать удары по Газе.