В ДНР сообщили о возможности дезертирства ВСУ под Димитровом

Кимаковский: ВСУ под Димитровом рассматривают возможность бегства и сдачи в плен

Оставшиеся без поддержки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Димитровом (украинское название — Мирноград) допускают возможность бегства или сдачи в плен. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Боевики вооруженных формирований Украины, которые продолжительное время остаются без снабжения под Димитровом, рассматривают возможность дезертировать или сдаться в плен», — сказал он.

30 октября Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска (Покровска), Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин. В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ДНР рассказал о критической ситуации для ВСУ в Димитрове.