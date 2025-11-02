Глава ДНР рассказал о критической ситуации для ВСУ в Димитрове

В городе Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) сложилась критическая ситуация для украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«В районе Димитрова ситуация для противника уже не приближается к критической, а критическая», — сказал руководитель республики.

Кроме того, по словам Пушилина, российские войска уже ведут бои в Константиновке, а также успешно продвигаются в районах Звановки и Северска.

2 ноября советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что ГУР минобороны Украины предприняло еще одну попытку высадить группу спецназа под Красноармейском. С ними также отправили вертолет для эвакуации иностранцев.

До этого Киев уже пытался высадить спецназ — Минобороны РФ сообщило о полном уничтожении группы. Главком ВСУ Сырский высадку подтвердил, но не стал комментировать ликвидацию. Зачем нужна была эта операция и что происходит в Красноармейске сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о блэкауте в части ДНР, подконтрольной Украине.