Российские военные взяли в плен двух солдат ВСУ, кричавших о детях

Российские военные во время операции на константиновском направлении взяли в плен двух противников, отказавшихся продолжать бой. Об этом сообщил РИА Новости стрелок Южного военного округа с позывным «Горец».

По данным бойца, российская группа зашла в один из блиндажей противника и бросила туда взрывное устройство. Двое украинских военных сдались, заявив, что у них есть семьи. Третий отказался выходить, несмотря на неоднократные призывы сложить оружие, и, по словам военнослужащего, направил автомат на российских бойцов, после чего был нейтрализован ответным огнем.

Один из пленных, как уточнил «Горец», рассказал, что его мобилизовали против воли, пообещав направить на вспомогательные работы вдали от линии фронта. Мужчина заявил, что изначально был настроен пророссийски и не хотел участвовать в боевых действиях.

До этого украинские военные в Красноармейске (украинское название — Покровск) начали сдаваться в плен. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что противник сейчас сосредотачивает усилия уже не на удержании каких-то позиций в Красноармейске, а на выходе из окружения. Приказа от командования ВСУ на оставление города пока нет, но уже появилась первая информация о сдающихся в плен украинских солдатах.

