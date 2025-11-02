Украинский журналист оценил план по высадке спецназа ГУР под Красноармейском

Высадка десанта спецназа Главного управления разведки (ГУР) с вертолета под Покровском (российское название — Красноармейск) является безграмотным тактическим решением. Об этом заявил служащий в национальной гвардии украинский журналист Юрий Бутусов, передает Telegram-канал «Политика страны».

«В тактичном плане в современный войне высадка двух отделений бойцов на открытой местности в килл-зоне, на виду у вражеских дронов - безграмотное тактическое решение», — заявил он.

По словам журналиста, правила современного ведения боя предусматривают, что преодолеть так называемую «килл-зону» возможно только при скрытом от наблюдения беспилотников маневре, потому что любые демонстративные действия противник замечает и после этого по бойцам и их укрытиям летит все, включая управляемые авиабомбы.

Бутусов добавил, что два отделения спецназа не могут оказать сильного влияния на обстановку в городе, за которое сражается несколько бригад и полков. Основной проблемой, по его мнению, становится обеспечение логистики для маневра тем, кто уже находится на территории.

Журналист подчеркнул, что подобные события создают прецедент, при котором неграмотные тактические действия получают освещение со стороны блогеров. Ошибки прикрываются пиаром, а на громкие якобы героические операции продолжают посылать группы, не разглашая потери.

2 ноября Минобороны РФ заявило, что в данный момент российские военнослужащие завершают зачистку двух населенных пунктов в районе Красноармейска от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о Гнатовке и Роге. По данным ведомства, военным Вооруженных сил РФ удалось выбить украинских солдат из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города и отразить девять атак в северном и северо-западном направлениях.

Ранее стало известно о попытках ГУР Украины вывезти иностранцев из Красноармейска.