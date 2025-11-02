На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ сообщили о потерях после ударов ВС России в Днепропетровской области

ВСУ сообщили, что понесли потери в Днепропетровской области из-за ударов ВС РФ
Evgeniy Maloletka/AP

Группировка войск «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла потери в результате комбинированных ударов, которые российские военные нанесли 1 ноября в Днепропетровской области. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) группировки.

В сообщении также говорится, что осуществляется проверка факта соблюдения и выполнения требований приказов о своевременном оповещении о воздушной тревоге, запрете размещения кадров и проведении совещаний на открытой местности.

2 ноября в Павлограде Днепропетровской области Украины произошли взрывы.

29 октября военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что украинская армия несет под Красноармейском (украинское название — Покровск) «чудовищные» потери.

Он отметил, что ВСУ держат город еще «очень мощно и сильно» и пока не собираются его оставлять. У противника имеются для обороны силы и средства, тем более что в город по пять-шесть раз в день перебрасываются группы украинских солдат численностью по 15–20 человек.

Ранее в России оценили потери ВСУ за 3,5 года СВО.

СВО: последние новости
