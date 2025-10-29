На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал чудовищными потери украинских войск в Красноармейске

Военный эксперт Киселев: ВСУ несут чудовищные потери в Красноармейске
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинская армия несет под Красноармейском (украинское название — Покровск) чудовищные потери. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат Красноармейск еще «очень мощно и сильно» и пока не собираются его оставлять. У противника имеются для обороны силы и средства, тем более что в город по пять-шесть раз в день перебрасываются группы украинских солдат численностью по 15–20 человек. Это свидетельствует о чудовищных потерях ВСУ на Красноармейском направлении.

28 октября министерство обороны РФ сообщило, что российские войска полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске Донецкой народной республики от подразделений Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, в настоящее время в городе подразделения 2-й армии Вооруженных сил России продолжают уничтожение украинских войск. В министерстве отметили, что боевая задача выполняется в городской застройке южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала.

Ранее украинский боец предупредил о катастрофе для ВСУ в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами