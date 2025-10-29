Украинская армия несет под Красноармейском (украинское название — Покровск) чудовищные потери. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат Красноармейск еще «очень мощно и сильно» и пока не собираются его оставлять. У противника имеются для обороны силы и средства, тем более что в город по пять-шесть раз в день перебрасываются группы украинских солдат численностью по 15–20 человек. Это свидетельствует о чудовищных потерях ВСУ на Красноармейском направлении.

28 октября министерство обороны РФ сообщило, что российские войска полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске Донецкой народной республики от подразделений Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, в настоящее время в городе подразделения 2-й армии Вооруженных сил России продолжают уничтожение украинских войск. В министерстве отметили, что боевая задача выполняется в городской застройке южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала.

Ранее украинский боец предупредил о катастрофе для ВСУ в Красноармейске.