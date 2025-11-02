На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США нанесли удар по судну с наркотиками в Карибском море

Хегсет: США нанесли новый удар по судну наркоторговцев в Карибском море
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Глава министерства войны США Пит Хегсет заявил в соцсети X о новом ударе Соединенных Штатов по судну, которое, по его словам, использовалось для наркоторговли в Карибском море и принадлежало некой террористической организации.

«Сегодня по указанию президента военное министерство нанесло кинетический удар по очередному судну, занимавшемуся наркоторговлей и принадлежавшему признанной террористической организации... в Карибском море», — написал он.

Министр отметил, что во время атаки, осуществленной в международных водах, на борту судна были трое мужчин.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

31 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют наносить удары по территории Венесуэлы. При этом, по данным газеты The Miami Herald, США могут нанести удары по латиноамериканской стране в ближайшие дни.

Ранее в конгрессе США раскрыли цели Трампа в Венесуэле.

