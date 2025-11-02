На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные ударили по объектам энергетики Украины

МО РФ: нанесено поражение объектам энергетики ВПК Украины
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска нанесли удар по объектам энергетики украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — следует из сводки ведомства.

Кроме того, в ней говорится, что Вооруженные силы России ударили по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 141-м районе.

До этого в ведомстве сообщили, что российские войска завершают зачистку от бойцов ВСУ населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой народной республики. Военнослужащие отразили девять атак украинской стороны в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения.

1 ноября стало известно, что в Сумах на северо-востоке Украины пропал свет после удара по энергетике. Глава областной военной администрации Олег Григоров рассказал, что электроснабжение также частично пропало в Сумском районе региона. Больницы и экстренные службы продолжают работу. Критическую инфраструктуру переводят на резервное питание.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о состоянии военных в окружении в Красноармейске.

СВО: последние новости
