В Сумской области на северо-востоке Украины под удары попали военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Сумы и область... Пораженные цели: военные склады, позиции ПВО и командные пункты», — уточнил подпольщик.

30 октября Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по особняку на территории Донецкой народной республики (ДНР), в котором находились украинские офицеры. По его словам, здание расположено в Краматорске. Атака произошла рано утром, в тот момент в доме находились военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

До этого координатор подполья заявил об ударе по спецназу ВСУ, обученному в Великобритании. Он рассказал, что прилеты зафиксировали в Миргородском районе Полтавской области.

Ранее Зеленский заявил о комбинированном ударе и призвал к давлению на Россию.