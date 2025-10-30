На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о комбинированном ударе и призвал к давлению на Россию

Зеленский: ВС РФ нанесли комбинированный удар полусотней ракет и 650 БПЛА
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минувшей ночью ВС РФ нанесли «сложный комбинированный удар», с использованием «более 650 дронов и более полусотни ракет», призвав давить на Москву. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Сложный комбинированный удар: более 650 дронов и более полусотни ракет разных типов применил враг, в том числе баллистику и аэробалистику», — написал Зеленский.

Он утверждает, что Россия должна столкнуться с «конкретными последствиями», имея в виду санкции и «реальное давление». Украинский лидер обратился к США, Европе и «Большой семерке», призвав к новым санкциям против нефтегазовой промышленности и финансам.

До этого в пресс-службе Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу объектов военно-промышленного комплекса украинской стороны.

Ранее в России назвали цели массированного удара ВС РФ по Украине.

