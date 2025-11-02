Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые минировали здания при отходе в Харьковской области, сдались в плен. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что в плен сдались трое военнослужащих батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады.

1 октября в российских силовых структурах сообщили, что военнослужащие 22-й бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую. Отмечается, что в район вызваны подразделения военной полиции.

До этого в министерстве обороны России рассказали, что ВСУ уничтожили своих солдат при попытке сдаться в плен российским военным у Петропавловки в Харьковской области. По данным ведомства, противник ликвидировал 9 из 12 своих военных сбросами с FPV-дронов. Еще трех бойцов удалось вывезти в безопасное место.

Ранее в Харьковской области рассказали о многочисленных случаях дезертирства в рядах ВСУ.