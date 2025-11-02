На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области произошли взрывы

Глава ОВА Федоров: взрывы произошли в Запорожской области
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Запорожской области», — написал глава ОВА.

Федеров не стал уточнять детали произошедшего и информацию о последствиях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Несколькими часами ранее телеканал «Общественное» сообщил, что в городе Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, произошли взрывы. Подробности произошедшего не уточнялись.

25 октября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по складам с оружием и нефтебазе в Кировоградской области Украины. По его словам, на территории региона произошли около 20 взрывов.

Ранее российские войска нанесли удар по одному из главных портов Украины.

