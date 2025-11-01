Молодой человек подорвался на украинской противопехотной мине в селе Кременец Петровского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Октябрьской. Местный житель 2008 года рождения наступил на фугасную мину «Лепесток», брошенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Пострадавший был доставлен в больницу с множественными ранениями.

В сентябре житель Курахово в ДНР подорвался на противопехотной мине «Лепесток» на улице Маяковского. Всего на тот момент в республике были зафиксированы 190 случаев подрыва гражданских лиц на аналогичных минах. Среди них — 12 детей.

В августе в Курской области на мине подорвался оператор ВГТРК Сергей Солдатов. Мужчина наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле. Пострадавшему провели операцию, после чего вертолетом санавиации доставили в Москву.

Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении использовали мирных жителей в качестве миноискателей.