На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель ДНР подорвался на украинской мине

Кулемзин: парень получил ранения из-за подрыва на мине ВСУ в селе Кременец
true
true
true
close
РИА Новости

Молодой человек подорвался на украинской противопехотной мине в селе Кременец Петровского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Октябрьской. Местный житель 2008 года рождения наступил на фугасную мину «Лепесток», брошенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Пострадавший был доставлен в больницу с множественными ранениями.

В сентябре житель Курахово в ДНР подорвался на противопехотной мине «Лепесток» на улице Маяковского. Всего на тот момент в республике были зафиксированы 190 случаев подрыва гражданских лиц на аналогичных минах. Среди них — 12 детей.

В августе в Курской области на мине подорвался оператор ВГТРК Сергей Солдатов. Мужчина наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле. Пострадавшему провели операцию, после чего вертолетом санавиации доставили в Москву.

Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении использовали мирных жителей в качестве миноискателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами