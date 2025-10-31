Во время отступления из населенного пункта Соболевка Купянского района Харьковской области солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы не попасть на мины, отправляли перед колонной мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

В сообщении отмечается, что в результате инцидента трое гражданских не выжили, подорвавшись на минах. В радиоперехвате командир одного из подразделений ВСУ характеризовал эти действия как «меру по обеспечению безопасного отхода». Отступая, военнослужащие Украины также минировали гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, в Харьковской области был зафиксирован и ряд других преступлений в отношении мирных жителей. В одном из населенных пунктов украинский военный расправился с пожилой парой, а в другом случае солдат ВСУ открыл огонь по людям. В результате чего один человек не выжил, а еще один был ранен. В сообщении так же говорится о похищении мирных жителей, место положение многих из них неизвестно. По данным инцидентам были возбуждены уголовные дела, говорится в сообщении.

Ранее ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Харьковской области.