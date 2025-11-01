На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова рассказала о реакции Запада на испытания ракеты «Буревестник»

Захарова: на Западе знают о реальности «Буревестника» и боятся новых испытаний
Пелагия Тихонова/РИА Новости

На Западе не сомневаются в реальности крылатой ракеты «Буревестник», они обеспокоены потенциалом российского военно-промышленного комплекса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии международного научно-туристического форума «Открой АТОМ», передает РИА Новости.

«Они поверили (в реальность «Буревестника». — «Газета.Ru») <...> Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие», — сказала она.

По мнению дипломата, представители стран коллективного Запада испытывают «легкую степень радости, переходящую в восторг».

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что «Буревестник» имеет безусловные преимущества перед противником. По словам главы государства, преимущества ракеты в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше.

Вместе с тем глава государства отметил, что ядерный реактор, который интегрирован в «Буревестник», начинает работать в течение «минут и секунд». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Трамп был сбит с толку тестами «Посейдона» и «Буревестника».

