Силы ПВО отразили атаку трех беспилотников на Россию

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 09:00 до 14:00 (мск) уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Над Белгородской, Курской областями и Республикой Крым уничтожили по одному дрону.

До этого сообщалось, что в Калужской области, недалеко от границы с Московской областью, силы противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Он отметил, что на месте работают оперативные службы, а по предварительной информации ни люди, ни инфраструктура не пострадали. Других подробностей о ситуации губернатор не предоставил.

В ночь на 1 ноября дежурные силы противовоздушной обороны сбили 98 украинских беспилотников над регионами России. Атака продолжалась с 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября. Наибольшее количество дронов — 45 — сбили над Белгородской областью. Кроме того, 12 беспилотников уничтожили над Самарской областью, 11 — над Московским регионом, из них шесть направлялись в сторону столицы.

Ранее в Туле эвакуировали жителей частных домов после обнаружения обломков БПЛА.