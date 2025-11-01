На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силовые структуры сообщили о разгроме бригады и полка ВСУ

РИА Новости: под Сумами ВСУ почти полностью утратили две боевые части
Anatolii Stepanov/Reuters

Украинские войска понесли значительные потери в Сумской области, почти полностью утратив 71-ю егерскую бригаду и 225-й штурмовой полк. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника, командование ВСУ продолжало проводить лобовые атаки, в результате которых указанные подразделения были фактически уничтожены. Сейчас доукомплектование украинских штурмовых частей осуществляется за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

До этого российские военные атаковали дронами «Герань-2» грузовой состав Вооруженных сил Украины в Сумской области. По информации Минобороны России, состав был поражен дронами в районе села Черноплатово. Ведомство также опубликовало кадры удара по составу.

Telegram-канал «Изнанка» сообщил, что российские войска ударили по железнодорожному составу, перевозившему военную технику и амуницию для украинской армии.

Ранее ВС РФ атаковали полигон на Украине.

