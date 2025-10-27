Минобороны РФ сообщило об ударе по грузовому составу ВСУ в Сумской области

МО: ВС РФ ударили «Геранями» по грузовому составу ВСУ в Сумской области

Российские военные атаковали дронами «Герань-2» грузовой состав Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, состав был поражен дронами в районе села Черноплатово. Минобороны также опубликовало кадры удара по составу.

26 октября Telegram-канал «Изнанка» сообщил, что российские войска ударили по железнодорожному составу, перевозившему военную технику и амуницию для украинской армии.

Момент атаки фиксировался камерами с беспилотников, которые, по информации военкоров, успешно уклонились от сопровождавших состав вертолетов Ми-8, продемонстрировав способность обходить системы защиты. Эксперты предполагают, что высокая точность удара стала возможной благодаря использованию модернизированных версий дронов «Герань», оснащенных камерами и элементами искусственного интеллекта.

Ранее на Украине закрыли движение поездов из-за поврежденной инфраструктуры.