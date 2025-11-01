ВС РФ атаковали полигон на Украине

ВС РФ ударили по Яворовскому полигону на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Удары пришлись, предположительно, по местам проведения тренировок личного состава ВСУ.

Яворовский военный полигон был создан в СССР и находится во Львовской области Украины. Российские войска уже несколько раз наносили удар по объектам на этом полигоне. Первым таким ударом стала атака по полигону в марте 2022 года, во время которого ВСУ потеряли 150 бойцов ранеными.

До этого в украинской добровольческой армии (УДА) заявили, что на Украине уже используют подземные учебные полигоны. Эти слова последовали за призывом максимально перенести обучение ВСУ под землю.

Представитель УДА добавил, что трагические случаи на учебных полигонах во время сигналов воздушной тревоги требуют тщательного расследования.

Ранее Шойгу оценил готовность российских ядерных полигонов.