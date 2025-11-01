На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ атаковали полигон на Украине

ВС РФ ударили по Яворовскому полигону на Украине
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

ВС РФ ударили по Яворовскому полигону на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Удары пришлись, предположительно, по местам проведения тренировок личного состава ВСУ.

Яворовский военный полигон был создан в СССР и находится во Львовской области Украины. Российские войска уже несколько раз наносили удар по объектам на этом полигоне. Первым таким ударом стала атака по полигону в марте 2022 года, во время которого ВСУ потеряли 150 бойцов ранеными.

До этого в украинской добровольческой армии (УДА) заявили, что на Украине уже используют подземные учебные полигоны. Эти слова последовали за призывом максимально перенести обучение ВСУ под землю.

Представитель УДА добавил, что трагические случаи на учебных полигонах во время сигналов воздушной тревоги требуют тщательного расследования.

Ранее Шойгу оценил готовность российских ядерных полигонов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами