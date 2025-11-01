На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны России рассказали о взятии Красногорского

МО: российские войска продвинулись на километры при взятии Красногорского
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Восток» при взятии под контроль Красногорского в Запорожской области продвинулись на километры. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

По его информации, в результате штурмовых действий Вооруженные силы РФ потеряли большое количество бойцов и бронетехники. В ведомстве заявили, что подразделения группировки продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех.

30 октября в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие «Востока» установили контроль над населенным пунктом Красногорское в Запорожской области.

27 октября в российском министерстве обороны сообщили, что подразделения «Востока» вынудили ВСУ покинуть три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях. Под контроль ВС РФ перешли Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, Егоровка в Днепропетровской области.

Ранее в России допустили крупнейшее поражение ВСУ со времен «Азовстали».

