В УДА заявили, что на Украине уже используют подземные учебные полигоны

Спикер УДА Братчук: подземные учебные полигоны уже используются на Украине

На Украине используют подземные учебные полигоны для военных. Об этом сообщил спикер украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук в эфире «утро.LIVE».

«Учебные полигоны под землей — это реально, такие локации уже используются», — сказал он, отметив, что такие решения должны приниматься на государственном уровне с учетом ресурсов и финансирования.

По его словам, идея вполне дельная, но нужно также говорить об ответственности командиров, начальников и каждого бойца по отношению к сигналам воздушной тревоги.

Представитель украинской добровольческой армии добавил, что трагические случаи на учебных полигонах во время сигналов воздушной тревоги требуют тщательного расследования.

В конце июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки личного состава, на котором предложил максимально перевести обучение военных «под землю».

Он подчеркнул, что в зоне риска ударов российских ракет и беспилотников находится вся территория Украины.

Ранее Минобороны РФ подтвердило ракетный удар по лагерю ВСУ в Черниговской области.