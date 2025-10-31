На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk

CNN: Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk
true
true
true
close
U.S. Navy/AP

Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, окончательное решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в Пентагоне считают, что отправка Tomahawk не окажет негативного влияния на американские арсеналы.

28 октября депутат Верховной рады Егор Чернев выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп примет решение о поставках Tomahawk в зону конфликта, если не сможет надавить на Россию и если санкции не сработают. По словам парламентария, американский лидер использует вопрос передачи ракет Киеву для давления на Москву.

В тот же день бывший советник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон близок к принятию решения об отправке Tomahawk в зону украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что Трамп не стремится помочь Киеву победить в противостоянии с Москвой. Президент США, скорее, хочет урегулировать конфликт, так как сам «всегда является победителем».

Ранее в Кремле раскрыли, как Россия будет реагировать на попытки бить вглубь страны.

