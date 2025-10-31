На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе сообщили о планах НАТО по «сдерживанию» России

Welt am Sonntag: НАТО планирует «сдерживать» РФ с помощью БПЛА
Global Look Press

НАТО в рамках нового концепта своей стратегии намеревается «сдерживать» Россию с помощью БПЛА и автономных оборонных систем. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

Авторы статьи ссылаются на документ командующего армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью.

«В концепции Донахью важную роль играют БПЛА и автономное оружие, а также размещение большего количества и более тяжелого вооружения на восточной границе НАТО», — говорится в материале.

13 октября сообщалось, что НАТО начинает ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень») с участием 71 самолета и 2000 военнослужащих из 14 стран — членов альянса.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Вашингтон должен немедленно приступить к обсуждению с Москвой вопроса о ядерном сдерживании.

Ранее в Европе признали, что неспособны сдерживать Россию.

