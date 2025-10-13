На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
НАТО начинает учения «Стойкий полдень» с участием 71 самолета

НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию с участием 2000 военных
Global Look Press

НАТО начинает ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень») с участием 71 самолета и 2000 военнослужащих из 14 стран — членов альянса. Об этом сообщает издание 20 minutes.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в видеообращении, учения являются регулярными и направлены на обеспечение надежности ядерного сдерживания. «Это четко дает понять любому потенциальному противнику, что мы будем и сможем защищать всех союзников», — подчеркнул он.

По словам директора НАТО по ядерной политике Джима Стоукса, учения «не направлены против какой-либо страны». Основной базой станет авиабаза Волкель в Нидерландах, с вспомогательными элементами на базах в Великобритании и Бельгии.

В маневрах участвуют американские истребители F-35, немецкие Tornado, польские F-16, финские F-18 и шведские Gripen, а также самолеты поддержки.

Учения продлятся две недели в районе Северного моря.

6 октября в Литве начались учения «Железный волк» с участием трех тысяч солдат из восьми стран НАТО. В маневрах задействовали около 650 единиц военной техники.

Британская газета Financial Times писала, что страны НАТО могут провести военные учения на якобы «неохраняемых» Россией участках границы с Европой с целью противодействия беспилотникам.

Ранее сообщалось, что в армии США готовятся к предстоящему конфликту с Россией.

