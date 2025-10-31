На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили мост через реку Волчья, по которому ВСУ перевозили боеприпасы

МО: уничтожен мост через Волчью, по которому ВСУ перевозили оружие к Покровскому
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военные уничтожили мост через реку Волчья, по которому Вооруженные силы Украины перевозили боеприпасы и технику к Покровскому в Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны (МО) России.

«В целях обеспечения успешных действий подразделений российский войск в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области, затруднения поставок вооружения, военной техники, боеприпасов, материальных средств и восполнения потерь личного состава ВСУ командованием было принято решение на уничтожение», — сказали там.

В ведомстве добавили, что удар нанесли авиационными средствами поражения.

До этого американская газета The New York Times писала, что взятием Красноармейска в ДНР (украинское название – Покровск) Россия намерена показать президенту США Дональду Трампу необходимость склонить Киев к мирному соглашению и уступкам территорий. Как отмечается в материале, если Россия в конечном счете возьмет под полный контроль Красноармейск, она получит стратегически важный плацдарм на востоке Украины.

27 октября МО РФ заявило, что вооруженные силы России ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске.

Ранее МО РФ сообщило о пресечении попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами