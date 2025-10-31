Российские военные уничтожили мост через реку Волчья, по которому ВСУ перевозили боеприпасы

МО: уничтожен мост через Волчью, по которому ВСУ перевозили оружие к Покровскому

Российские военные уничтожили мост через реку Волчья, по которому Вооруженные силы Украины перевозили боеприпасы и технику к Покровскому в Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны (МО) России.

«В целях обеспечения успешных действий подразделений российский войск в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области, затруднения поставок вооружения, военной техники, боеприпасов, материальных средств и восполнения потерь личного состава ВСУ командованием было принято решение на уничтожение», — сказали там.

В ведомстве добавили, что удар нанесли авиационными средствами поражения.

До этого американская газета The New York Times писала, что взятием Красноармейска в ДНР (украинское название – Покровск) Россия намерена показать президенту США Дональду Трампу необходимость склонить Киев к мирному соглашению и уступкам территорий. Как отмечается в материале, если Россия в конечном счете возьмет под полный контроль Красноармейск, она получит стратегически важный плацдарм на востоке Украины.

27 октября МО РФ заявило, что вооруженные силы России ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске.

Ранее МО РФ сообщило о пресечении попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске.