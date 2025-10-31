На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шойгу заявил, что ядерные испытания продолжаются ежедневно во всем мире

Шойгу: ядерные испытания идут ежедневно, но в формате расчетов
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что ядерные испытания в мире продолжаются ежедневно, однако проводятся не в физическом, а в расчетном формате. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в рамках международного фестиваля «Народы России и СНГ», пишут «Известия».

По словам Шойгу, подобные проверки выполняются с использованием математических моделей и вычислительных технологий, что позволяет поддерживать высокий уровень готовности и совершенствовать ядерный потенциал. Он подчеркнул, что такие испытания необходимы, поскольку требуют постоянного контроля и развития.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». США не проводили такие испытания с 1992 года.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты «имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», и связал это с модернизацией вооружений в свой первый президентский срок.

Ранее на Западе объяснили, зачем Трамп решил возобновить ядерные испытания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами