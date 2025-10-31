Шойгу заявил, что ядерные испытания продолжаются ежедневно во всем мире

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что ядерные испытания в мире продолжаются ежедневно, однако проводятся не в физическом, а в расчетном формате. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в рамках международного фестиваля «Народы России и СНГ», пишут «Известия».

По словам Шойгу, подобные проверки выполняются с использованием математических моделей и вычислительных технологий, что позволяет поддерживать высокий уровень готовности и совершенствовать ядерный потенциал. Он подчеркнул, что такие испытания необходимы, поскольку требуют постоянного контроля и развития.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». США не проводили такие испытания с 1992 года.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты «имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», и связал это с модернизацией вооружений в свой первый президентский срок.

