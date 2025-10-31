На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Серия взрывов прозвучала в Орле

SHOT: взрывы звучат в Орле, предварительно, силы ПВО сбивают беспилотники
Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в Орле, предварительно, средства ПВО сбивают украинские беспилотники. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По его информации, от трех до семи взрывов были слышны на севере города.

«В небе мелькали яркие вспышки, а от громкого звука сработали сигнализации у машин и «тряслись стекла в рамах». По предварительным данным, ПВО уничтожает украинские дроны на окраине города», — пишет канал.

Официальных комментариев властей пока нет.

До этого Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 14 беспилотников ВСУ в пяти российских регионах.

На фоне этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Тамбова и Волгограда.

Ранее Шойгу рассказал, сколько дронов ВСУ долетают до целей.

