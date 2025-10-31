На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Румынии ожидается увеличение присутствия войск НАТО

МИД Румынии: до конца года присутствие войск НАТО в стране будет увеличено
true
true
true
close
Depositphotos

Сокращение контингента американских войск в Румынии будет компенсировано увеличением численности войск других стран НАТО. Об этом в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) рассказала министр иностранных дел Румынии Оана Цою.

По ее словам, Бухарест вместе с США и в формате НАТО обсуждают пути дальнейшего наращивания способности к обороне и сдерживанию.

Цою добавила, что в особенности ожидается укрепление присутствия блока в отношении возможности вмешаться в случае, если Румыния будет подвержена прямому риску.

До этого Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Уточняется, что подобное решение принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Позднее ведущие республиканцы в конгрессе США раскритиковали решение президента Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Румынии.

Ранее в Госдуме объяснили вывод американских войск из Румынии.

