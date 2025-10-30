На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В комитете сената США оценили решение Трампа о ядерных испытаниях

Сенатор Коттон: ядерные испытания позволят США протестировать новейшее оружие
Global Look Press

Глава комитета Сената по разведке Том Коттон заявил в эфире телеканала Fox News, что ядерные испытания позволят США протестировать старые образцы и новейшее вооружение на фоне потенциальных «угроз» от России и Китая.

«В первую очередь это позволит нам протестировать старые образцы, чтобы убедиться, что они все еще в том состоянии, что мы думаем. Во-вторых, это даст нам возможность протестировать новейшее вооружение и новые конструкции пока мы пытаемся противостоять исходящей от России и Китая угрозе», — сказал сенатор.

По его словам, в-третьих это поможет поддержать навыки американских ученых-ядерщиков и всех, кто участвует в ядерной программе.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». США не проводили такие испытания с 1992 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия будет действовать по ситуации, если какая-то страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Песков обратил внимание на то, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» не нарушают мораторий, а о «других странах», испытывающих ядерное оружие, России неизвестно. Как в Москве оценили план Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН отреагировали на возможные ядерные испытания США.

