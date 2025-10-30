Над Россией за 4 часа сбили 30 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 11:00 до 15:00 сбили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, 11 дронов сбили над Брянской областью, 10 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью. Помимо этого, силы ПВО уничтожили четыре над Крымом, три — над Курской областью и по одному БПЛА над Калужской областью и Черным морем.

До этого региональный телеком-оператор «Волна» заявил, что в Крыму частично ограничили работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). По данным министерства информации Крыма, жителям рекомендовали скачать мессенджер Max, где уже можно изучать каналы ключевых медиа, государственные страницы и другие информационные каналы, в том числе канал оператора связи «Волна».

В утренней сводке Минобороны РФ говорилось, что в течение ночи над регионами страны сбили 170 украинских дронов. Больше всего целей — 48 — перехватили в Брянской области. В Воронежской области уничтожили 21 беспилотник, в Нижегородской области — 16, в Калужской области — 15, в Ростовской области — 14, в Курской области — 10.

Помимо этого, дроны ликвидировали в столичном регионе и Тульской, Рязанской, Новгородской и Волгоградской Орловской и Белгородской областях, а также над Крымом.

Ранее в России назвали цели массированного удара ВС РФ по Украине.