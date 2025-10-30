На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Россией за 4 часа сбили 30 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за 4 часа сбили 30 беспилотников ВСУ над регионами России
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 11:00 до 15:00 сбили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, 11 дронов сбили над Брянской областью, 10 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью. Помимо этого, силы ПВО уничтожили четыре над Крымом, три — над Курской областью и по одному БПЛА над Калужской областью и Черным морем.

До этого региональный телеком-оператор «Волна» заявил, что в Крыму частично ограничили работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). По данным министерства информации Крыма, жителям рекомендовали скачать мессенджер Max, где уже можно изучать каналы ключевых медиа, государственные страницы и другие информационные каналы, в том числе канал оператора связи «Волна».

В утренней сводке Минобороны РФ говорилось, что в течение ночи над регионами страны сбили 170 украинских дронов. Больше всего целей — 48 — перехватили в Брянской области. В Воронежской области уничтожили 21 беспилотник, в Нижегородской области — 16, в Калужской области — 15, в Ростовской области — 14, в Курской области — 10.

Помимо этого, дроны ликвидировали в столичном регионе и Тульской, Рязанской, Новгородской и Волгоградской Орловской и Белгородской областях, а также над Крымом.

Ранее в России назвали цели массированного удара ВС РФ по Украине.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами