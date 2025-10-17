На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одесской области двое сотрудников ТЦК погибли под колесами фуры

В Одесской области водитель грузового автомобиля наехал на двух военнослужащих у передвижного блокпоста, в результате чего оба погибли. Об этом сообщили в Нацполиции региона.

По данным правоохранителей, 63-летний водитель якобы не заметил стоявших возле блокпоста солдат. Погибшие были сотрудниками одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военного комиссариата в России).

Инцидент произошел на автодороге рядом с селом Сухой Лиман. Во время проверки водитель фуры находился в трезвом состоянии, в настоящий момент полиция рассматривает вопрос о его задержании.

До этого журналисты РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что в Львовской области Украины сотрудник территориального центра комплектования ТЦК устроил стрельбу во время вручения повестки. Задержанный местный житель пытался освободиться из рук работника ТЦК, но тот достал пистолет и открыл огонь.

Как рассказал источник агентства, в последнее время представители украинских военкоматов начали работать в городах с оружием. При этом их зачастую сопровождают члены «полукриминальных структур», называющих себя «группами содействия ТЦК».

Ранее на Украине один водитель маршрутки бросил гранату в другого.

