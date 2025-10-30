На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский дрон «Пиранья-20» превзошел украинскую «Бабу-ягу» по ключевым параметрам

Piranha: дрон «Пиранья-20» превосходит «Бабу-ягу» по скорости и маневренности
Shutterstock

Российский беспилотник «Пиранья-20» превосходит украинскую «Бабу-ягу» по скорости и маневренности, что повышает его эффективность на поле боя. Об этом заявил руководитель по связям с общественностью Симбирского конструкторского бюро Piranha в беседе с «Известиями».

По словам представителя производителя, украинский дрон из-за большой массы и массивной конструкции отличается низкой скоростью и повышенной шумностью, что делает его легкой мишенью для обнаружения.

«Пиранья-20» быстрее и маневреннее украинского дрона, что значительно повышает ее выживаемость и эффективность на поле боя», — отметили в СКБ.

В мае прошлого года стало известно, что бойцы российской армии получили модернизированные FPV-дроны «Пиранья» с мультичастотной системой связи, которая делает беспилотники устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в России разработали аэрозольные боеприпасы для дронов.

