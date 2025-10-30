На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Администрация США в последний момент нашла средства для зарплат военным

Axios: администрация США нашла средства для зарплат военным
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Американская администрация в последний момент смогла найти средства на выплаты зарплат военнослужащим в обход Конгресса США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Команда президента США Дональда Трампа смогла найти необходимые $5,3 млрд «на трех финансовых счетах, чтобы обеспечить выплату зарплаты американским военнослужащим» на фоне приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдаун).

«Трамп продолжает выплачивать жалованье военнослужащим, несмотря на сопротивление демократов», — рассказал собеседник издания.

1 октября в США произошел шатдаун — приостановка деятельности правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет. Это событие стало 22-м в истории страны и четвертым за время президентства Трампа.

На этом фоне глава министерства финансов США Скотт Бессент заявлял, что американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате заработной платы к 15 ноября, если текущий шатдаун не прекратится.

Ранее Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом».

