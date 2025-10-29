Боец из Дагестана стал Героем России

Звание Героя России присвоили военнослужащему из Дагестана Хантемиру Султанова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

Он отметил, что Султанов – 16-й дагестанец, который был удостоен этого звания с начала СВО. Военный является командиром штурмового отряда 40-й бригады морской пехоты.

«Султанов не раз спасал жизни своих бойцов, грамотно руководил подразделением и блестяще выполнял боевые задачи. Его отряд внес весомый вклад в освобождение десятков населенных пунктов на Южно-Донецком направлении», – написал чиновник.

По его словам, даже получив тяжелое ранение, военный не оставил своих товарищей и вернулся в строй.

29 октября президент РФ Владимир Путин заявил во время беседы с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа, что обеспечение безопасности России является важнейшим для страны делом.

В этот же день он отметил, что в целом специальная военная операция складывается благоприятно.

Ранее Путин присвоил звание Героя РФ медсестре, которая закрыла собой бойца во время обстрела.