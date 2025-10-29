Офицер ВСУ Александр Сергиенко приказал подчиненным сложить оружие из-за агитационной листовки ВС РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По данным канала, Сергиенко командовал взводом 159 отдельной механизированной бригады ВСУ и прочитал листовку с призывом сдаваться в плен на позиции в Сумской области. Решение сложить оружие он принял после начала штурма российских войск. Сколько человек находилось у него в подчинении, не уточняется.

До этого бойцы ВС РФ убедили 12 украинских солдат у Купянска сдаться в плен. Украинские солдаты согласились сложить оружие в обмен на гарантии жизни.

27 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военнослужащие страны пресекли четыре попытки бойцов ВСУ вырваться из окружения в районе Купянска. Украинские солдаты пытались перебраться на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам у населенного пункта Петровка. В результате ударов артиллерии и беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил РФ были ликвидированы до 50 украинских военных.

Ранее на Украине признали успех ВС РФ в Купянске.