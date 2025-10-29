Путин рассказал о героизме всех военнослужащих на фронте

Президент России Владимир Путин заявил, что все военнослужащие, находящиеся на фронте, ведут себя героически. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», — сказал он во время встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве.

В начале октября российский лидер в ходе церемонии награждения наставников и учителей участников СВО в концертном центре «Сириус» заявил, что участники спецоперации проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы России и ее суверенитет. Глава государства также выразил уверенность в том, что ветераны СВО и на гражданском поприще способны справиться с поставленными задачами.

Ранее в администрации президента сообщили, что Путин держит под личным контролем вопросы поддержки ветеранов СВО.