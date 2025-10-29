На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о героизме всех военнослужащих на фронте

Путин: все находящиеся в зоне военных действий бойцы ведут себя героически
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что все военнослужащие, находящиеся на фронте, ведут себя героически. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», — сказал он во время встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве.

В начале октября российский лидер в ходе церемонии награждения наставников и учителей участников СВО в концертном центре «Сириус» заявил, что участники спецоперации проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы России и ее суверенитет. Глава государства также выразил уверенность в том, что ветераны СВО и на гражданском поприще способны справиться с поставленными задачами.

Ранее в администрации президента сообщили, что Путин держит под личным контролем вопросы поддержки ветеранов СВО.

