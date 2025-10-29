Путин анонсировал боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат»

Президент России Владимир Путин заявил, что ракета межконтинентальной дальности «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство. Об этом сообщает РИА Новости.

»(«Сармат». — «Газета.Ru») скоро появится на дежурстве», — сказал Путин во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве.

Комплекс «Сармат» оснащен тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, вес одного снаряда которой превышает 200 тонн. Дальность ее полета достигает 18 тысяч километров. По данным Минобороны, ракета имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны.

Первые успешные испытания «Сармата» прошли в апреле прошлого года. В Минобороны отмечали, что это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Путин тогда подчеркнул, что данное вооружение обеспечивает безопасность России от внешних угроз.

28 октября пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в республике в декабре текущего года.

В тот же день глава государства Александр Лукашенко выразил готовность приостановить размещение «Орешника» на территории Белоруссии, если в Европе готовы сделать аналогичные шаги.

Ранее Картаполов заявил, что Запад боится не ракет, а России.