На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа

AP: Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа
true
true
true
close
Ohad Zwigenberg/AP

Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа во вторник. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников.

28 октября офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил радикальное палестинское движение ХАМАС в подлоге при возвращении останков заложника. В канцелярии добавили, что Нетаньяху обсудит с руководством израильского минобороны ответные меры на нарушение со стороны палестинского движения.

Позднее радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что члены ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа. В ответ на нарушение режима прекращения огня силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответили артиллерийским огнем в районе Рафаха.

После завершения консультаций по вопросам безопасности Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по анклаву.

Ранее Трамп поставил ультиматум Израилю.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами