На Западе заявили, что Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа

AP: Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа

Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа во вторник. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников.

28 октября офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил радикальное палестинское движение ХАМАС в подлоге при возвращении останков заложника. В канцелярии добавили, что Нетаньяху обсудит с руководством израильского минобороны ответные меры на нарушение со стороны палестинского движения.

Позднее радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что члены ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа. В ответ на нарушение режима прекращения огня силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответили артиллерийским огнем в районе Рафаха.

После завершения консультаций по вопросам безопасности Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по анклаву.

