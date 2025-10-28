Нидерланды выделят миллионы евро на поддержку Украины зимой

Правительство Нидерландов выделит €25 млн (около 2,3 млрд рублей) на поддержку энергосистемы Украины предстоящей зимой. Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел королевства.

«Из этих денег €10 млн пойдут на экстренный ремонт и оборудование, €10 млн будут направлены на закупку газа за рубежом и €5 млн — на закупку запасных частей у (голландских) компаний и организаций», — говорится в сообщении.

В МИД Нидерландов добавили, что власти страны уже выделили €58 млн для поддержки энергетики Украины в 2026 году. Эти средства будут направлены на закупку резервного оборудования и ремонт, а также на обучение персонала для работы в энергетическом секторе, следует из заявления.

22 октября депутат Верховной рады Михаил Бондар выразил мнение, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе. По его словам, отопительный сезон в стране находится под большим вопросом, поскольку власти оказались не готовы к нему.

Ранее экс-министр энергетики Украины спрогнозировала тяжелую зиму в стране.