Добровольцев в РФ привлекут к защите особо опасных объектов

В России будут созданы добровольческие формирования для защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях проведения спецоперации. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании, пишет ТАСС.

«Активная работа по устранению этих угроз ведется как на федеральном уровне, так и в регионах», — сказал Шойгу.

По его словам, с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов выступили несколько глав регионов, в том числе Нижегородской области. Шойгу подчеркнул, что президент России Владимир Путин поддержал эти предложения.

До этого Путин сделал заявление относительно проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам главы государства, командующие группировками российских войск продолжат выполнять задачи в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил РФ.

Российский лидер отметил, что действия армии РФ не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Ранее Путин обозначил главную задачу России в зоне СВО.